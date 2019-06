Легендарной игре «Тетрис» Алексея Пажитнова исполнилось 35 лет

Москва, , 15:02 — REGNUM Сегодня, 6 июня 2019 года исполнилось ровно 35 лет с того момента, как программист Алексей Пажитнов выпустил свою игру «Тетрис», которая получила огромную популярность. Первоначально игра была создана для платформы Электроника-60.

Впоследствии «Тетрис» при помощи Turbo Pascal портировал на платформу ПК Вадим Герасимов, в тот момент ему было 16 лет, юный программист ещё учился в школе. За свою историю игра была выпущена на самых различных платформах, в том числе на известной восьмибитной платформе Famicom, которая легла в основу известных консолей Dendy.

Интересный факт: в момент создания «Тетриса» Алексей Пажитнов работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. Он занимался исследованиями в области искусственного интеллекта и распознавания речи, и в своей работе использовал такие игры как пентамино и тетрамино. Тогда у него и родилась идея о том, что фигурки должны падать, а нижние ряды исчезать.

