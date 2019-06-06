Гражданам вернут деньги за раздельный сбор мусора

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Госдума внесла в правительство несколько предложений относительно новой системы сбора твердых коммунальных отходов. Так, граждан предложено стимулировать к раздельному сбору рублем, сообщил на ПМЭФ-2019 председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно возвращать гражданам средства за раздельно собранный мусор, так как он становится не отходами, а сырьем для региональных операторов, которые на этом зарабатывают. Таким образом рублем стимулировать к раздельному накоплению», — озвучил предложение депутат.

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Кроме того, он предлагает использовать дифференциацию подхода при определении нормативов образования ТКО и тарифов.

«Это безобразие, когда у нас на селе, где дома с печным отоплением, где в печках сжигается всё, а остальное сваливается в компостную яму, платят столько же, сколько рядом в городе, в квартире, где на первом этаже в супермаркете каждую виноградину вам завернут в отдельный кусок полиэтилена», — посетовал парламентарий.

Бурматов также считает необходимым взимать плату с граждан за фактически образуемый объем мусора, а не исходя из метража жилплощади. По его мнению, это принципиальный вопрос.

«Надо к этому переходить, в том числе закупая современные контейнеры, которые оценивают объем и вес образуемых отходов», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 92% жителей России для сохранения экологии готовы сортировать мусор в специальные контейнеры.

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