Строительство липецкого ЖК «Авангард» приостановлено

Липецк, , 14:52 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов взял под личный контроль решение конфликта между жителями района переулка Яблочкина и строительной компанией, получившей разрешение на возведение жилищного комплекса «Авангард». Игорь Артамонов 5 июня провёл очередную встречу с представителями инициативной группы, застройщика, мэрии, прокуратуры и управления МВД России по Липецкой области, профильных структурных подразделений и ведомств.

Стройку приостановили и на её месте установили видеонаблюдение. Застройщик устраняет все выявленные нарушения, а для решения дальнейшей судьбы стройки назначены дополнительные экспертизы. Прокурор Липецкой области Константин Кожевников сообщил, что ведомство проверяет законность разрешения на строительство ЖК «Авангард».

Врио губернатора напомнил, что конфликт должен быть решён в правовом поле.

«Окончательное решение в этом споре примет только суд. При необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена», — заявил Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местные жители протестуют против возведения ЖК в районе переулка Яблочкина. Конфликт с застройщиком перерос в столкновение с применением насилия, в деле разбирается полиция. На прошлой встрече, организованной врио главы региона, представители МВД сообщили о трёх материалах, связанным с нанесением телесных повреждений.

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