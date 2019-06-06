Сеул, , 14:58 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему летнего отдыха. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на портал вакансий Job Korea и Yanolja.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 2 373 человек, 52,6% опрошенных планируют в этом году съездить летом в отпуск, среди них 81,8% планируют провести отпуск на территории страны.

Наиболее популярные направления среди опрошенных были: остров Чеджу (37,8%), провинция Канвондо (22,9%), Пусан, Ульсан, провинция Кёнсан-Намдо (12,5%), Сеул, провинция Кёнгидо, Инчхон (10,7%).

Что касается дат, то 42,4% опрошенных планируют уйти в отпуск в конце июля — начале августа, 10,7% — во второй неделе августа, 9,9% — в первую неделю июля.

Среди мест расположения во время отдыха, 46,6% опрошенных в возрасте от 20 лет и 46,5% в возрасте от 30 лет отдают предпочтения отелям и курортам, а 47% опрошенных в возрасте от 40 лет и 52,4% в возрасте от 50 лет — пансионатам.

Среди критериев, по которым люди выбирали место отдыха были: разумная цена (40,1%), перечень предоставляемых услуг, таких как бассейн и оборудование для барбекю (35,6%), чистота и уровень обслуживания (35,1%).