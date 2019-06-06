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Новые мусорные баки придется покупать через федеральный бюджет

Общество

Муниципалы и региональные операторы не станут этим заниматься

Новые мусорные баки придется покупать через федеральный бюджет
Мусорные контейнеры

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 14:54 — REGNUM  Состояние контейнерных площадок во дворах российских регионов придется улучшать с помощью федерального центра. Об этом на ПМЭФ-2019 сообщил 6 июня председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бурматов подчеркнул, что люди оценят эффективность создания новой отрасли по переработке отходов только с двух позиций: по мусорным бакам во дворе и платежным квиткам в почтовых ящиках.

«И с тем, и с другим у нас беда. Контейнерные площадки находятся в ужасающем состоянии. Это полномочие, которое болтается между муниципальными властями и региональными операторами», — сказал депутат.

Он отметил, что у муниципалов нет денег на закупку технологичных баков, пригодных для раздельного сбора, а региональные операторы не станут этим заниматься, так как опасаются уйти с рынка.

«Федеральное финансирование специальное будет для тех субъектов, которые в этом нуждаются — а я считаю, что это большинство субъектов РФ, — на оборудование контейнерных площадок. Этот гордиев узел можно разрубить только таким образом», — полагает Бурматов.

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