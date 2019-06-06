Начальник отдела полиции в Красноярске попал под следствие

Красноярск, , 14:47 — REGNUM В Красноярске под уголовное преследование попал сотрудник полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 6 июня, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» подозревают сразу в двух преступлениях.

Стража порядка обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствие полагает, что в марте 2019 года полицейский дал указания подчинённому внести в административный материал в отношении частного предпринимателя изменения, что позволило бы ему избежать дисциплинарной ответственности за допущенные при его составлении нарушения. В результате бизнесмен был привлечён к административной ответственности за правонарушение, которого не совершал.

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Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый незаконно хранил у себя в гараже боеприпасы к нарезному боевому стрелковому оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 июня, в Кабардино-Балкарии были задержаны сразу 12 бывших и действующих сотрудников ГИБДД. Всех подозревают во взяточничестве. По решению суда они взяты под арест.

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