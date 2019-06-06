Экс-директора Харьковского танкового завода обвинили в растрате 9 млн грн

Киев, , 14:45 — REGNUM Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинения бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю, заявил глав НАБУ Назар Холодницкий, сообщил 6 июня телеканал 112.ua.

Их обвиняют «в растрате имущества, которое повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн» (более $334 тыс. — ИА REGNUM ).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что помимо руководства завода, Генеральная прокуратура Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) предъявили обвинения одному из детективов НАБУ, якобы помогавших подозреваемым избежать ответственности.

Напомним, ранее украинские журналисты опубликовали расследование, из которого следовало, что в НАБУ, военной прокуратуре и налоговой знали о махинациях на Харьковском бронетанковом заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко одним из своих последних указов наградил орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», которого подозревают в разворовывании более $3,5 млн. Затем эту информацию быстро «опровергли», объяснив ошибкой.

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