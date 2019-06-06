В Южной Корее увеличился объем производства рыбы и морепродуктов

Сеул, , 14:36 — REGNUM В апреле 2019 года объем добываемых морепродуктов увеличился на 7%. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года объем производства рыбы и морепродуктов составил 49 тыс. тон, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Известно, что вылов анчоусов составил 4 753 тонны, тихоокеанской сельди — 3 119 тонн, камбалы — 1 980 тонн, мелкопятнистой макрели — 1 868 тонн, японского краба-стригуна — 1 665 тонн, обыкновенной рыбы-сабли — 1 178 тонн.

Кроме того, объем производства макрели увеличился на 154%, японской ставриды — на 76%, анчоусов — на 48%. С другой стороны, вылов крабов, сократился на 49%, скумбрии — на 70%, рыбы-сабли — на 49%, крабов-стригуна — 28%.