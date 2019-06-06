Ходатайство о мере пресечения для экс-мэра Оренбурга удовлетворено частично

Оренбург, , 14:29 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга сегодня, 6 июня, рассмотрел ходатайство следственного органа о продлении срока домашнего ареста в отношении бывшего главы города. Вынесено постановление о продлении домашнего ареста до 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Следователь настаивал на двухмесячном сроке домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство частично. Экс-мэр и его адвокат просили о смягчении меры пресечения, однако получили отказ. Также суд отказал им в просьбе по поводу неограниченных по времени прогулок во дворе дома, — отметила помощник председателя суда Юлия Глухова.

Напомним, экс-градоначальник Евгений Арапов был задержан летом 2018 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, вице-мэр Геннадий Борисов получил от руководителя фирмы 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости, из этой суммы 400 тыс. якобы полагалось Арапову. Впоследствии были установлены новые эпизоды. По данным следствия, экс-мэру инкриминируют крупное взяточничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Первоначально суд избрал меру пресечения в виду заключения под стражу, а в январе 2019 года изменил меру пресечения на домашний арест. Добавим, что в октябре 2018 года Евгений Арапов за коррупцию отправлен в отставку.

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