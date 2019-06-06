Россия заместит США при поставках инсулина в Венесуэлу

Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Российские инсулины полностью обеспечат венесуэльский рынок, которому необходимы альтернативные поставки ввиду американских санкций. Об этом сообщил 6 июня вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

На полях форума российская компания «Герофарм» подписала соглашение о стратегическом альянсе с латиноамериканской ESPROMED BIO, C.A. Подписантами выступили Эль-Айссами и гендиректор «Герофарм» Петр Родионов. Документ определяет основные направления сотрудничества в области поставки и производства инсулинов на территории Венесуэлы.

По данным министерства здравоохранения Венесуэлы, в стране проживает более 1,2 млн больных сахарным диабетом, около 400 тыс. человек нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина. При этом страна тратит ежегодно около 20 млрд долларов на закупку лекарств на внешнем рынке, однако не может этого делать сейчас из-за экономической блокады.

«Правительство США наложило санкции, в которых содержится запрет на продажу лекарственных средств Венесуэле на любом рынке. У нас конфисковали 30 млрд долларов в зарубежных банках. Например, в одном из банков в Португалии у нас заморожено 1 млрд 700 млн долларов. А эти деньги были предназначены для оплаты медицины и продуктов питания. То же происходит по другим счетам. Поэтому такого типа соглашения позволяют выйти из этого положения», — пояснил Тарек Эль-Аиссами.

Объем поставок российских инсулинов составит более 8 млн флаконов в год. К концу 2019 года «Герофарм» планирует довести объемы поставок до 15 млн доз инсулина в месяц.

«Это полностью покроет потребность нашего рынка в инсулине, который пока зависит от США», — заявил вице-президент Венесуэлы. Первые отгрузки могут стартовать уже летом. Трансфер технологии производства готовых лекарственных форм инсулинов занимает в среднем от 3 до 6 месяцев.

«Сегодня развитие экспорта инсулинов для компании — стратегическая задача. Среди приоритетных регионов — Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, страны Персидского залива и Европейский Союз. Мы серьезно продвинулись как в выходе на новые рынки, так и в отработке экспортных процессов и технологий. Например, в апреле этого года компания подала досье для регистрации всех форм выпуска генно-инженерного инсулина человека (флаконов, картриджей и шприц-ручек) на Кубе. Кроме того, у нас есть успешный опыт технологического трансфера производства инсулина в Казахстан. В ближайшее время планируем начать реализацию проекта в еще одной из стран Латинской Америки», — сообщил Петр Родионов.

Предполагается, что Венесуэла будет приобретать у «Герофарм» лекарственные средства по более низкой, чем у транснациональных компаний, цене, что поможет «укрепить связи с союзниками».

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