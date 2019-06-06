Почему разработчики молчат? Дополнение к Borderlands 2 выйдет уже в июне

Фриско, США, , 15:21 — REGNUM В Steam появилась официальная страница дополнения Commander Lilith & The Fight For Sanctuary для Borderlands 2, однако разработчики быстро удалили её. Пользователь с ником KoolAid успел сохранить информацию о предстоящем обновлении и опубликовал её на Reddit 5 июня.

Несмотря на отсутствие какого-либо анонса от разработчиков из Gearbox Software, дополнение выйдет уже 9 июня 2019 года. Его события подведут сюжет Borderlands 2 к скорому релизу третьей части. Главным героем новой сюжетной линии станет сирена Лилит.

Геймеры столкнуться с новыми боссами, а также смогут исследовать новые локации и использовать новые виды экипировки. Максимальный ранг оружия при этом увеличиться, а максимально возможный уровень персонажа возрастёт до 80. У новичков в мире Borderlands будет возможность сразу поднять свой уровень до 30, чтобы перейти к сюжету дополнения без предварительной прокачки.

Напомним, Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года на PC и игровых консолях PS4 и Xbox One. Сообщается, что новой игре Gearbox Software будет более миллиарда уникальных видов вооружения, четыре новых главных героя со своими особыми способностями и десятки новых масштабных локаций, ранее не встречавшихся игрокам во франшизе Borderlands.

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