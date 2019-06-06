Четверг, 6 Июня 2019 года
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Tinder готов сотрудничать с российским спецслужбами — Роскомнадзор

Общество

Ранее Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации в сети сервис знакомств Tinder

Москва, 6 июня 2019, 14:20 — REGNUM  Предоставлять информацию российским спецслужбам по возникновении необходимости выразили готовность представители сервиса знакомств Tinder. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу НТВ.

«Они (представители компании) … сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — отметил Жаров.

Ранее издание Znak сообщило, что 31 мая 2019 года Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации в сети сервис знакомств Tinder. Социальная сеть, таким образом, будет вынуждена по требованию спецслужб предоставлять личные данные пользователей.

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