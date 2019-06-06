Работницы калужского ломбарда разбогатели на золоте от населения

Калуга, , 14:18 — REGNUM Три года понадобилась калужским правоохранителем, чтобы завершить дело в отношении двух работниц ломбарда — они нанесли организации ущерб на более чем 1,8 миллиона рублей, сообщили 6 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным полицейского ведомства, ещё в 2015 году к правоохранителям обратился представитель ломбарда с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц этой коммерческой организации. Со слов заявителя, две женщины, являясь работниками ломбарда, нанесли существенный материальный ущерб.

Как установлено, в ломбарде от населения принимали в залог изделия, не содержащие в своем составе драгоценных металлов, но по документам они проводились как изделия из золота. В других случаях завышался вес золотых изделий и их проба. Разница между выданной ссудой и фактической стоимостью женщинами присваивалась. Иногда реализовывался другой вариант: под залог «принимались» изделия, которых фактически не было, а деньги, принадлежащие ломбарду, похищались. Все эти факты были выявлены в ходе очередной ревизии, что послужило основанием для обращения руководства организации в правоохранительные органы.

Полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». В ходе следствия правоохранители установили обстоятельства произошедшего. Одна из женщин предстала перед судом. Однако её соучастница скрылась от следствия, покинув территорию области. Только в феврале 2019 года местонахождение разыскиваемой было установлено. Женщину задержали и суд, назначил мошеннице наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года на территории калужского региона зарегистрировано 524 случая мошенничества. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые граждане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области в 2019 г. совершено более 500 эпизодов мошенничества