Спецназовца Никиту Белянкина похоронили в Москве с воинскими почестями

Москва, , 14:16 — REGNUM Церемония прощания с бывшим бойцом спецназа ГРУ Никитой Белянкиным, убитым после вмешательства в драку, состоялась 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Белянкина похоронили с воинскими почестями, передает телеканал «Москва 24».

В траурной процессии участвовала рота почетного караула Преображенского полка, сопровождал шествие военный оркестр. Проститься с погибшим пришли несколько сотен человек: родственники, друзья и сослуживцы, а также те, кого тронула произошедшая трагедия.

Читайте также: Убийство бывшего спецназовца ГРУ. Арестованы трое

Отпевание Никиты Белянкина состоялось в часовне в присутствии только родных и близких людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Белянкин был убит 1 июня в Красногорском районе Подмосковья вблизи одного из кафе. Он вступился за незнакомого мужчину, которого избивала толпа. Один из участников драки смертельно ранил Белянкина, тот скончался на месте. Ему было 24 года.

По делу об убийстве бывшего бойца спецназа задержаны три человека. По версии следствия, смертельный удар нанес Сергей Ходжоян.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным