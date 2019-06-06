На ПМЭФ представили новую «Государеву дорогу»

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня представили новый туристический маршрут «По государевой дороге», который соединит Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Соответствующее пятистороннее соглашение подписано между Минэкономразвития РФ и четырьмя регионами России.

Туристический маршрут пройдет рядом с новой автомобильной трассой М-11 «Москва — Санкт-Петербург», вдоль которой расположены дворцы и усадьбы царских времен.

Название маршрута отсылает к «Государевой дороге» — тракту, связавшему Санкт-Петербург и Москву по указу Петра I.

«Путешествуя на «Сапсане» не увидишь всех красот, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Совершая путешествие на личном автомобиле или на автобусе, туристы проникнутся историей литературных героев, увидят места, где люди жили, влюблялись. Этот тракт был центром жизни, жемчужиной России».

По территории Ленинградской области новый маршрут проходит через город Любань, деревню Андрианово, поселок Лисино-Корпус и город Тосно. Также туристы смогут заглянуть в Гатчину, тесно связанную с историей царской России.

В Новгородской области маршрут пройдет через Валдай, Чудово и Великий Новгород. В Тверской области — через Завидово, Городню, Тверь, Раёк, Торжок, Василёво, Вышний Волочек. В Московской области — через Солнечногорск, Шахматово, Середниково и Клин.

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