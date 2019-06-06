Tinder согласился передавать данные пользователей спецслужбам

Москва, , 14:11 — REGNUM Сервис романтических знакомств Tinder согласился сотрудничать с российскими спецслужбами. Об этом журналистам сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Глава ведомства рассказал корреспондентам ТАСС, что компания предоставила информацию, которую у неё запросил Роскомнадзор. При этом представители Tinder сообщили, что в случае, когда речь будет идти о преступлениях, они будут искать возможность передавать данные, которые у сервиса будут запрашивать спецслужбы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роскомнадзор внёс Tinder в реестр организаторов распространения информации в сети. Это накладывает на администрацию сервиса обязанности по передаче информации о платформе Роскомнадзору, а также передаче службам информации о личных данных и переписке пользователей в случае поступления соответствующего запроса.

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