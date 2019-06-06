Опрос: большинство южнокорейцев хотят учиться за рубежом

Сеул, , 14:21 — REGNUM Большинство молодых граждан Южной Кореи недовольны качеством местного образования и хотели бы учиться за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого правительством Японии среди жителей нескольких стран, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В опросе приняли участие жители Японии, Южной Кореи, Франции, Германии, Швеции, США и Великобритании в возрасте от 13 до 29 лет. В результате выяснилось, что 65,7% южнокорейцев — так же, как в США, — хотели бы уехать за границу и получать образование там. В то же время, в Японии таких лишь 32,3%.

Эксперты объясняют подобную ситуацию тем, что поступить в престижные вузы Южной Кореи крайне сложно, а обучение в других вузах не позволяет получить высокооплачиваемую работу. При этом, образование в развитых странах высоко ценится на местном рынке труда.

Примечательно, что сама Южная Корея остаётся привлекательным местом для получения образования среди выходцев из Вьетнама, Индонезии, Китая и даже России.