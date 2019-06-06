Бывший генсек ООН Пан Ги Мун обсудит в Китае проблемы борьбы с микропылью

Сеул, , 13:54 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 5 июня отправился в Китай, чтобы обсудить координацию усилий в борьбе с загрязнением воздуха. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В данный момент бывший генсек возглавляет Национальный совет по климату и качеству воздуха и непосредственно занимается проблемами экологии. Одна из самых серьезных экологических проблем в Южной Корее и Китае — чрезмерное содержание микрочастиц пыли и смога в воздухе, что оказывает серьезное негативное воздействие на здоровье людей. В марте правительство Южной Кореи даже объявило загрязнение воздуха национальной катастрофой, так как в последние годы ситуация значительно ухудшилась.

Бóльшая часть пыли поступает из Китая из-за многочисленных заводов и электростанций, использующих грязные методы производства. В самой Южной Корее уже начали принудительно устанавливать фильтрационные установки, однако без взаимодействия с Китаем подобные меры не возымеют должного эффекта.

Пан Ги Мун в апреле уже обсуждал сотрудничество в данной сфере лично с председателем КНР Си Цзиньпином — стороны договорились создать рабочие группы.