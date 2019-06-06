Турция помогла во время Рамадана 14,7 млн нуждающихся

Анкара, , 14:14 — REGNUM Турецкая организация медицинской помощи Türk Kızılay на Рамадан помогла 14,7 млн нуждающихся, проживающих в 38 странах. Также организация оказала помощь и турецким гражданам.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, добровольцы, желающие пожертвовать что-то нуждающимся, могут воспользоваться различными форматами, предлагаемыми Türk Kızılay. Внутри страны 1,6 млн нуждающихся получили 400 тысяч продуктовых посылок. За пределами Турции продовольственную помощь получило более 1 млн человек из 38 стран, расположенных на Балканах, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. В Турции в 300 пунктах 3,5 тысячи работников собрали более 134 тысяч пакетов донорской крови. Эта цифра на 9% превышает показатель 2018 года.