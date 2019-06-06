При спикере Госдумы создадут совет по гуманитарным вопросам

Москва, , 13:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу о создании совета по гуманитарным вопросам и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом 6 июня сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

С инициативой к спикеру Госдумы обратились представители общественных организаций инвалидов, а также благотворительных некоммерческих организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Предполагается, что совет займется законодательными вопросами, связанными с решением основных проблем в этой сфере. В него планируют войти представители социально-ориентированных НКО.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по образованию Олега Смолина (КПРФ), совет будет решать две основные задачи. Во-первых, благодаря нему настроится межведомственное взаимодействие. Так, по словам Смолина, многие вопросы носят именно межведомственный характер, в то время как комитеты Госдумы и профильные министерства достаточно узко специализированы.

«Вторая важная задача — это принятие тех решений, которые трудно принимать на уровне отдельно взятого комитета, которые требуют участия руководства Госдумы, поскольку далеко не всегда профильные министерства соглашаются с предложениями даже профильного комитета», — заявил Смолин, отметив, что он надеется, что создание совета поможет облегчить решение сложных и важных вопросов.