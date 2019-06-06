ООН сообщила о серьезной нехватке средств для беженцев в Иордании

Амман, , 14:25 — REGNUM Иорданский филиал Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявил, что по состоянию на начало июня учреждение получило 75 миллионов долларов из порядка 370 миллионов долларов, необходимых для осуществления деятельности организации. Данные средства составляют всего лишь пятую часть запланированного бюджета, который направлен на предоставление помощи беженцам, проживающим в Иордании. По информации иорданского новостного агентства Alrai, Иордания является одной из стран, наиболее серьезно пострадавших от сирийского кризиса, и занимает второе место в мире по доле беженцев на душу населения.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что сегодня число официально зарегистрированных беженцев в Королевстве уже превысило 750 тысяч человек, из которых порядка половины являются несовершеннолетними. По данным агентства ООН, 83% сирийских беженцев в Иордании живут в городских районах, в то время как около 120 тысяч беженцев живут в трех главных лагерях беженцев страны.

Соединенные Штаты возглавляют список основных доноров организации, в 2019 году их взносы на миссии УВКБ ООН в Иордании составили порядка 40 миллионов долларов, за ними следует Норвегия с 4,4 миллионами и Австралия, которая внесла 3,7 миллионов долларов.