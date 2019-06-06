Четверг, 6 Июня 2019 года
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Саудовские власти заявили о снижении уровня безработицы до 12%

Общество

Каждая третья саудовская женщина не имеет постоянной работы

Эр-Рияд, 6 июня 2019, 13:51 — REGNUM  Главное управление статистики Королевства Саудовской Аравии опубликовало новые данные за первый квартал 2019 года. Согласно официальному отчету управления, уровень безработицы в стране снизился до 12,5%. Данный показатель незначительно улучшился, так как в четвертом квартале 2018 года уровень безработицы находился на отметке в 12,9%. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

По официальным данным, безработица среди саудовских мужчин составила всего лишь 6,6%, в то время как данный показатель среди женщин остался на отметке в 31,7%, несмотря на принятие новой программы развития королевства «Видение-2030», которая поощряет участие женщин в экономической и политической жизни Саудовской Аравии.

Кроме того, Управление статистики подчеркнуло увеличение уровня экономической активности жителей королевства (в возрасте от 15 лет и старше), который составил 42,3% в первом квартале 2019 года.

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Зарубежная хроника
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