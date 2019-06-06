На Урале вожатая лагеря получила срок за гибель ребёнка

Миасс, Челябинская область, , 13:31 — REGNUM В челябинском Миассе осуждена 20-летняя вожатая одного из детских оздоровительных лагерей. Её признали виновной в причинении ребёнку смерти по неосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Трагедия произошла в июне 2018 года с воспитанником детского лагеря «Ильмены» во время одной из игр. Ребёнок ударился головой об пол и умер.

Суд посчитал, что вожатая грубо нарушила должностную инструкцию. Это и привело к гибели ребёнка. Вожатой назначено полтора года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.