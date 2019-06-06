Четверг, 6 Июня 2019 года
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Исследование: самые загруженные дороги в мире — в Мумбаи в Индии

Общество

В пятерку городов мира по степени загруженности транспортной сети вошли также Нью-Дели, Богота, Лима и Москва

Нью-Дели, 6 июня 2019, 14:19 — REGNUM  Транспортная сеть индийского города Мумбаи была признана самой загруженной в мире. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на отчет нидерландской навигационной компании TomTom.

Специалисты TomTom заявили, что заторы в Мумбаи увеличивают на 65% время, затрачиваемое автолюбителями на дорогу. Столица Индии Нью-Дели вышла на четвертое место: там автомобильные пробки снижают скорость передвижения на 58%. Также в пятерку вошли Богота, Колумбия, Лима, Перу, и Москва, Россия, с показателями 63%, 58% и 56% соответственно.

Отчет компании TomTom основан на данных из 56 стран мира. TomTom является поставщиком программного обеспечения для Apple и Uber.

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Зарубежная хроника
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