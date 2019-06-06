Исследование: самые загруженные дороги в мире — в Мумбаи в Индии

Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM Транспортная сеть индийского города Мумбаи была признана самой загруженной в мире. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на отчет нидерландской навигационной компании TomTom.

Специалисты TomTom заявили, что заторы в Мумбаи увеличивают на 65% время, затрачиваемое автолюбителями на дорогу. Столица Индии Нью-Дели вышла на четвертое место: там автомобильные пробки снижают скорость передвижения на 58%. Также в пятерку вошли Богота, Колумбия, Лима, Перу, и Москва, Россия, с показателями 63%, 58% и 56% соответственно.

Отчет компании TomTom основан на данных из 56 стран мира. TomTom является поставщиком программного обеспечения для Apple и Uber.