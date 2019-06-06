Четверг, 6 Июня 2019 года
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СМИ сообщили подробности состояния Панкратова-Черного

Общество

У 69-летнего актера резко упало давление

Москва, 6 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Российский актер Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в одну из московских больниц после того, как потерял сознание на съемках сериала «ИП Пирогов», сообщает 6 июня телеграм-канал Mash.

Отмечается, что у 69-летнего актера резко упало давление. В настоящее время Панкратов-Черный находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние здоровья как стабильно тяжело.

По словам жены артиста Юлии Монаховой, он почувствовал недомогание из-за сильной жары, сейчас с ним «все в порядке». «Ничего страшного», рассказала она Life.

Напомним, ранее сообщалось, что актеру стало плохо на детской площадке, расположенной на Фрунзенской набережной в Москве. Родственники незамедлительно вызвали ему скорую помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Панкратов-Чёрный в тяжелом состоянии доставлен в московскую больницу

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