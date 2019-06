В игре Battlefield V персонажа-нациста назвали в честь бойца сопротивления

Редвуд-Сити, США, , 13:44 — REGNUM Американская корпорация Electronic Arts изменит имя персонажа-нациста Вильгельма Франке в Battlefield V после известий о том, что это имя в реальности принадлежало бойцу сопротивления. Об этом 5 июня сообщило издание Vice.

Представители EA сообщили, что их поступок — это большая ошибка. Они не подозревали, что имя их персонажа принадлежит реальному участнику боевых действий во времена Второй Мировой Войны. В ближайшее время облик Вильгельма Франке будет изменен.

Вильгельм Франке — это новый покупаемый скин (облик) для персонажа в Battlefield V. Это безжалостный боец, любящий использовать взрывчатые вещества. Разработчики из DICE продавали облик за виртуальную валюту до тех пор, пока не стало известно, что Вильгельм Франке был реально существующим бойцом сопротивления в Дрездене.

Отдельно разработчики отметили тот факт, что игровой Франке не является нацистом, а простым немецким солдатом. При этом на груди у персонажа висит железный крест — знак отличия, использовавшийся нацистской Германией.

Ранее разработчики из DICE добавили в Battlefield V популярный режим Battle Royale под названием «Огненный шторм». В нём до 64 игроков смогут сразиться за звание последнего выжившего на масштабной карте «Хальвей». В отличие от конкурентов по жанру Battle Royale, в «Огненном шторме» появится возможность использовать боевую технику.

