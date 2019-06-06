Четверг, 6 Июня 2019 года
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У большинства взрослых индийцев обнаружили сопротивляемость к антибиотикам

Общество

Клетки 60% взрослых индийцев невосприимчивы к цефалоспорину, у 42% пациентов была обнаружена сопротивляемость к фторхинолону

Нью-Дели, 6 июня 2019, 14:26 — REGNUM  У большинства взрослых здоровых индийцев обнаружили сопротивляемость к антибиотикам. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на отчет Индийского совета по медицинским исследованиям (ИСМИ).

Эксперты ИСМИ подчеркнули, что в организме двух третей взрослых индийцев имеются тела, устойчивые к антибиотикам. В ходе исследования специалисты изучили анализы 207 взрослых индийцев, не страдающих серьезными хроническими заболеваниями. У 139 исследуемых была обнаружена сопротивляемость, по меньшей мере, к одному типу антибиотиков. Сообщается, что невосприимчивость клеток к двум наиболее распространенным на территории Индии антибиотикам — цефалоспорину и фторхинолону — была зафиксирована у 60% и 42% пациентов соответственно.

Результаты исследования вызывают серьезные опасения у специалистов Индийского совета по медицинским исследованиям. По мнению экспертов, основной причиной для роста антибиотикорезистентности в Индии стало неправильное применение лекарственных препаратов и самолечение.

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Зарубежная хроника
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