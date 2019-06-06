У большинства взрослых индийцев обнаружили сопротивляемость к антибиотикам

Нью-Дели, , 14:26 — REGNUM У большинства взрослых здоровых индийцев обнаружили сопротивляемость к антибиотикам. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на отчет Индийского совета по медицинским исследованиям (ИСМИ).

Эксперты ИСМИ подчеркнули, что в организме двух третей взрослых индийцев имеются тела, устойчивые к антибиотикам. В ходе исследования специалисты изучили анализы 207 взрослых индийцев, не страдающих серьезными хроническими заболеваниями. У 139 исследуемых была обнаружена сопротивляемость, по меньшей мере, к одному типу антибиотиков. Сообщается, что невосприимчивость клеток к двум наиболее распространенным на территории Индии антибиотикам — цефалоспорину и фторхинолону — была зафиксирована у 60% и 42% пациентов соответственно.

Результаты исследования вызывают серьезные опасения у специалистов Индийского совета по медицинским исследованиям. По мнению экспертов, основной причиной для роста антибиотикорезистентности в Индии стало неправильное применение лекарственных препаратов и самолечение.