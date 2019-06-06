Четверг, 6 Июня 2019 года
13:52:50 МСК

День окружающий среды: премьер Индии запустил кампанию «Селфи с саженцем»

Общество

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня

Нью-Дели, 6 июня 2019, 13:52 — REGNUM  В честь Всемирного дня окружающей среды премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил всеиндийскую кампанию «Селфи с саженцем». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Нарендра Моди заявил: «Мы рождаемся и живем в такой среде, где принято почитать природу как бога. Необходимо подумать и о том, как сделать нашу планету чище, зеленее». Премьер-министр призвал всех жителей Индии не только посадить саженец в честь Всемирного дня окружающей среды, но и предпринять необходимые меры для того, чтобы молодое дерево продолжило расти в последующие годы. Федеральный министр окружающей среды и лесного хозяйства Индии Пракаш Джавадекар также присоединился к акции «Селфи с саженцем».

Всемирный день окружающей среды празднуется 5 июня с 1972 года. Дата была выбрана неслучайно: 5 июня 1972 года начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей человека среды. Ежегодно в этот день государства-члены ООН организуют различные мероприятия, направленные на сохранение и улучшение окружающей среды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить