День окружающий среды: премьер Индии запустил кампанию «Селфи с саженцем»

Нью-Дели, , 13:52 — REGNUM В честь Всемирного дня окружающей среды премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил всеиндийскую кампанию «Селфи с саженцем». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своем аккаунте в Twitter Нарендра Моди заявил: «Мы рождаемся и живем в такой среде, где принято почитать природу как бога. Необходимо подумать и о том, как сделать нашу планету чище, зеленее». Премьер-министр призвал всех жителей Индии не только посадить саженец в честь Всемирного дня окружающей среды, но и предпринять необходимые меры для того, чтобы молодое дерево продолжило расти в последующие годы. Федеральный министр окружающей среды и лесного хозяйства Индии Пракаш Джавадекар также присоединился к акции «Селфи с саженцем».

Всемирный день окружающей среды празднуется 5 июня с 1972 года. Дата была выбрана неслучайно: 5 июня 1972 года начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей человека среды. Ежегодно в этот день государства-члены ООН организуют различные мероприятия, направленные на сохранение и улучшение окружающей среды.