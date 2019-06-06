Опрос: 55% пакистанцев предпочитают сельский образ жизни

Исламабад, , 14:25 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, проведенного организацией Gallup and Gilani, большинство пакистанцев предпочитают «спокойствие» деревенской жизни «шуму и спешке» городов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, 55% опрошенных заявили, что жизнь в деревне кажется им более привлекательной. Примечательно, что в ходе проведения опроса взгляды городских и деревенских жителей сильно разделились. 72% жителей деревни, которые непосредственно соприкасаются с сельским бытом, заявили, что предпочли бы жить в городе. В то же время 69% горожан отметили, что им больше по душе жизнь в деревне.

Пакистан, аграрно-индустриальная страна, по-прежнему является преимущественно сельской. Доля сельского населения на 2017 год составляла 63,6%.