В Екатеринбурге могут увеличить расходы бюджета на 6,5 млрд рублей

Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM Екатеринбургские депутаты поддержали первую корректировку городского бюджета-2019. Решение приняли на заседании бюджетной комиссии гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расходы бюджета планируют увеличить на 6,5 млрд рублей. В частности, 1,6 млрд хотят потратить на комплексное развитие территорий 1,5 млрд рублей на городские дороги, а 981 млн — на школы.

Также в проекте корректировки содержатся деньги на ранее критиковавшиеся депутатами проекты Музея тыла и собственного медиахолдинга мэрии: 100 млн рублей и 37 млн рублей соответственно.

Доходы бюджета же должны вырасти на 5,2 млрд рублей, в большинстве своём — за счёт прихода межбюджетных трансфертов.

Напомним, 6 июня спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин обвинил горадминистрацию в том, что она не допускает депутатов к формированию и корректировке бюджета. Володина поддержал зампредседателя думы Виктор Тестов.

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