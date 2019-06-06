На востоке Китая двое получили пожизненные сроки за контрабанду топлива

Ханчжоу, Китай, , 12:58 — REGNUM Суд провинции Чжэцзян на востоке Китая приговорил к тюремным срокам 28 человек, обвиняемых в контрабанде 240 тыс. тонн дизельного топлива в Китай, сообщает агентство Синьхуа.

Вэньчжоуский муниципальный промежуточный Народный суд признал членов бады виновными в уходе от налогов в размере 560 млн юаней ($81 млн) при контрабандном ввозе дизельного топлива в Китай. Данное дело стало крупнейшим в истории портового города Вэньчжоу за всё время.

Два ключевых члена банды получили пожизненный срок с конфискацией их личного имущества. Еще 26 подозреваемых получили сроки от 10 месяцев до 14 лет, сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня текущего года в провинции Гуандун на юге Китая были арестованы 12 обвиняемых в контрабанде 49 тонн дизельного топлива на общую сумму 1,8 млн юаней.

Читайте также: На юге Китая арестованы 12 человек за контрабанду дизельного топлива