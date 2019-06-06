Цифровая коммерция дойдет и до тюрем провинции Гуанчжоу на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 12:41 — REGNUM В провинции Гуандун на юге Китая заявлено об открытии первой онлайн-платформы покупок в тюрьмах, сообщает 6 августа газета China Daily.

Анонс был сделан на провинциальной конференции по онлайн-покупкам среди заключенных тюрем. В январе текущего года Административное бюро тюрем провинции Гуандун выделило тюрьму Цунхуа в качестве пилотной площадки для обкатки работы платформы.

За прошедший период с января по апрель заключенные совершили 13 тыс. заказов и купили более 400 тыс. вещей. При этом, ни разу не было осуществлено ни одного возврата или жалоб на качество товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, объем онлайн-торговли в китайской провинции Чжэцзян за год вырос, а 25,4% в 2018 году, побив все возможные рекорды роста.

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