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Цифровая коммерция дойдет и до тюрем провинции Гуанчжоу на юге Китая

Общество

За прошедший период с января по апрель заключенные совершили 13 тыс. заказов и купили более 400 тыс. вещей

Гуанчжоу, Китай, 6 июня 2019, 12:41 — REGNUM  В провинции Гуандун на юге Китая заявлено об открытии первой онлайн-платформы покупок в тюрьмах, сообщает 6 августа газета China Daily.

Анонс был сделан на провинциальной конференции по онлайн-покупкам среди заключенных тюрем. В январе текущего года Административное бюро тюрем провинции Гуандун выделило тюрьму Цунхуа в качестве пилотной площадки для обкатки работы платформы.

За прошедший период с января по апрель заключенные совершили 13 тыс. заказов и купили более 400 тыс. вещей. При этом, ни разу не было осуществлено ни одного возврата или жалоб на качество товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, объем онлайн-торговли в китайской провинции Чжэцзян за год вырос, а 25,4% в 2018 году, побив все возможные рекорды роста.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем онлайн-продаж в китайской провинции Чжэцзян взлетел за год на 25,4%

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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