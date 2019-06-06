Назван средний доход фермерских хозяйств Южной Кореи за 2018 год

Сеул, , 12:46 — REGNUM В 2018 году доходы южнокорейских фермеров сократились более чем на 20 млн вон (~$17 тыс.), по сравнению с доходом городских рабочих. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей National Assembly Research Service.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году средний доход фермерских хозяйств составил 42,07 млн вон (~$36 тыс.), что на 56,5% больше по сравнению с 2003 годом. А средний доход городских рабочих увеличился на 84,3%, до 64,82 млн вон (~$55 тыс.).

Известно, что отношение доходов фермерских хозяйств к доходам городских рабочих в 2003 году составляли 76%, однако к 2018 году данный показатель сократился до 65%, тем самым показывая снижение доходов фермеров страны. Доходы фермеров сократились с 39,3% в 2003 году до 30,7% в 2018 году.

Тем не менее, трансферные доходы увеличились до 23,5%, а несельскохозяйственные доходы — до 40,3%.

«Для того чтобы сократить разрыв между доходами фермеров и рабочих в городах, необходимо подготовить план реформирования, который позволит увеличить доходы жителей сельской местности», — сообщили представители National Assembly Research Service.