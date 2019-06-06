В гордуме Екатеринбурга одобрили выделение денег на музей тыла

Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга поддержала включение в бюджет города на 2019 год расходов на создание музея тыла. Решение приняли на заседании комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На музей хотят потратить 100 млн рублей. Теперь данные траты должна утвердить гордума на ближайшем заседании.

Присутствующая на мероприятии экономический вице-мэр Марина Андрусь уточнила, что площадка для строительства музейного комплекса ещё не выделена, и предложила в дальнейшем выбрать её вместе с депутатами.

Ранее заявлялось, что музей тыла планируют организовать к маю 2020 года.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что мемориальный комплекс труженикам тыла уже имеет эскизный проект. Но концепция комплекса может быть изменена.

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