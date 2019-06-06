Игроки Destiny 2 смогут переносить сохранения между компьютером и консолью

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM В мультиплеерном шутере Destiny 2 от американской компании Bungie появятся кроссплатформенные сохранения и поддержка сервиса Google Stadia. Об этом сообщило издание Kotaku 5 июня, ссылаясь на источники внутри компании-разработчика.

Сообщается, что кроссплатформенные сохранения точно будут поддерживаться между PC, Xbox One и Google Stadia. Таким образом, пользователи смогут переносить прогресс своего прохождения и игровых персонажей с одной платформы на другую.

Судьба сохранений на PS4 пока остаётся неизвестной — нет никакого подтверждения, что консоль от Sony можно будет использовать в рамках этой системы. Дополнительно сообщается, что разработчики из Bungie могут полноценно анонсировать кроссплатформенные сохранения и рассказать подробности их работы на пресс-конференции 6 июня.

Напомним, Destiny 2 — многопользовательский шутер в научно-фантастическом сеттинге. Игроки берут на себя управление «стражами» — воинами, обладающими сверхъестественными способностями. В игре есть чётко выраженная сюжетная линия, однако геймеры могут полностью игнорировать её и искать приключения самостоятельно или в компании друзей.

Читайте ранее в этом сюжете: Обладатели GOG-версии Diablo получат бесплатно дополнение Hellfire