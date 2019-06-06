Феминистка начала дискуссию о самообороне и получила угрозы изнасилования

Москва, , 12:35 — REGNUM Пользовательница с ником Flomastarel в Twitter рассказала о способах самообороны. По этому поводу в соцсети запустили тред. Однако не все оценили альтруизм феминистки. Дискуссия проходит в сети микроблогов Twitter.

Девушка с ником Flomastarel (согласно описанию ее профиля, позиционирующая себя как радикальная феминистка), опубликовала пост, в котором делилась советами ее дедушки по поводу защиты от мужских домогательств. Среди рекомендаций были, например, удар в кадык или под колено, в челюсть или солнечное сплетение. Девушка считает, что несмотря на волнения ее читателей, такие удары не могут убить человека, но дадут жертве возможность убежать или позвонить.

https://twitter.com/Flomastarel/status/1135769158854041600

В комментариях к записи многие пользователи принялись ругать автора за излишнюю жестокость. Также стали придумывать альтернативные посты с советами, как защищаться от женщин.

https://twitter.com/len0tik/status/1136046589892603904

https://twitter.com/zteversion5/status/1135906589695565824

Но были и те, кто воспринимал сложившуюся ситуацию иначе. Многих расстраивало, что в современном обществе женщине в опасности необходимо думать не об угрозе своей жизни, а о том, как не допустить превышения самообороны.

https://twitter.com/TCroutons/status/1135966189392412672

https://twitter.com/yourGmaknae/status/1135930402315653120

Позже девушка пожаловалась на многочисленные оскорбления и угрозы изнасилования, направленные в ее адрес после публикации поста.

«Мне в личку сыпятся угрозы и пожелания смерти и изнасилования. Да-да, самооборона все еще не нужна, видите? Все так хорошо и спокойно, никто никому не угрожает».

Ранее активистки протестного движения Femen разделись на площади перед Лувром в Париже, чтобы обратить внимание общества на проблему бытового насилия. Тела девушек были расписаны именами жертв, пострадавших от своих супругов.

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