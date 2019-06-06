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Панкратов-Чёрный в тяжелом состоянии доставлен в московскую больницу

Общество

Он потерял сознание утром, 6 июня

Москва, 6 июня 2019, 11:59 — REGNUM  Актёр Александр Панкратов-Черный без сознания был доставлен в московскую клинику. Об этом 6 июня сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что актёр потерял сознание утром, 6 июня. Ему стало плохо на детской площадке, которая расположена на Фрунзенской набережной. Родственники вызвали ему скорую помощь.

На данный момент состояние Панкратова-Чёрного оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, народному артисту РФ Александру Панкратову-Чёрному 28 июня исполнится 70 лет.

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