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В России открыта первая клиника кризисной помощи детям

Общество

Она появилась в Москве на базе центра психического здоровья детей и подростков

В России открыта первая клиника кризисной помощи детям
Клиника кризисной помощи для детей и подростков

Москва, 6 июня 2019, 11:54 — REGNUM  В Москве открылась первая в России Клиника кризисной помощи для детей и подростков в возрасте 11−17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает «Медвестник».

Первоочередная задача кризисной клиники — медико-психологическая реабилитация детей, переживших психологическую травму, насилие, школьный буллинг или жестокое обращение.

Клиника является структурным подразделением Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой. Ежегодно в нем проходит лечение около 40 тыс. амбулаторных и 5 тыс. стационарных пациентов.

По словам директора учреждения Марины Бебчук, порядка 20% поступивших в центр пациентов — это дети, пережившие домашнее насилие.

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