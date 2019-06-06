Пиар-директор опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции

Москва, , 11:43 — REGNUM Информация СМИ о том, что музыкального продюсера Бари Алибасова готовят к операции, не соответствует действительности, сообщает 6 июня РИА Новости со ссылкой на его пиар-директора Вадима Горжанкина.

«Нет, это не так», — сообщил Горжанкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина сообщили, что Алибасову необходимо ждать три дня до операции, «чтобы решить, что вырезать или не вырезать».

Напомним, вечером 4 июня Алибасов по ошибке выпил химическое средство для прочистки труб. Как сообщил сын Алибасова, музыкант выпил из стакана едкое вещество, приняв его за сок.

Продюсеру стало плохо, медики экстренно госпитализировали его в НИИ им. Склифосовского. Также сообщалось, что у Алибасова «четвертая степень ожога желудка» и что он находится «в тяжелом состоянии».

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