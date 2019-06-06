Кудрин о Шиесе: проблему свалок нужно решать только с согласия людей

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Экологические проблемы, касающиеся размещения отходов, необходимо решать только с согласия местных жителей, но политические институты России не справляются с этой задачей.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Поморье, где жители протестуют против создания мусорного полигона на станции Шиес, а также о положении дел на Байкале и в других экологических «горячих точках».

Кудрин указал, что в национальном проекте «Экология» предложены «достаточно неплохие меры» по снижению экологического загрязнения в самых тяжелых регионах. Он считает это серьезным движением вперед. Однако проблему утилизации твердых бытовых отходов он назвал самой запущенной.

«Это нужно решать только с учетом мнения населения. Я вижу дефицит такого взаимодействия. Речь идет в том числе о размещении свалок, мест утилизации. Я вижу, что наши политические и общественные институты не срабатывают», — сказал Кудрин.

Он отметил, что московская агломерация, а также некоторые соседние регионы — это одна из самых сложных по загрязнению территорий, учитывая наличие более 20 млн жителей. По мнению Кудрина, верным путем станет создание заводов и технологий по утилизации мусора.

«Но все равно есть проблема и вывоза. Но ее нужно решать только с согласия населения», — подчеркнул Кудрин.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что понимает обеспокоенность жителей Архангельской области, связанную со строительством полигона в Шиесе. Он призвал региональные власти учесть мнение людей. «Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут», — подчеркнул глава государства.

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