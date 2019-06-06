«Не благоустройство, а варварство»: жители Пятигорска бьют тревогу

Пятигорск, Ставропольский край, , 11:34 — REGNUM Жители Пятигорска Ставропольского края бьют тревогу — мероприятия по благоустройству, которые активно ведутся в городе, наносят невосполнимый ущерб природным ландшафтам. Обращение, адресованное природоохранной прокуратуре, опубликовано 5 июня на специализированной платформе петиций. За 14 часов его подписали более 300 человек.

«Мы — жители города-курорта Пятигорск обращаемся ко всем ответственным организациям за сохранение природного наследия региона Кавказские Минеральные Воды! На данный момент власти ведут мероприятия по благоустройству города, реконструкции парков — но при этом нарушая и разрушая ландшафт. Снесена значительная часть вершины горы Горячая, уничтожена уникальная экосистема, формировавшаяся миллионы лет! Так же это влияет на минеральные источники. Подобные решения несут губительный характер и приносят невосполнимый ущерб! Остановите это варварство!», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пятигорске ведется активная кампания по благоустройству — ведутся работы в Нагорном парке, на днях был открыт обновленный парк «Цветник». Правда, как сообщили местные СМИ, уже первый сильный ливень — в день открытия 4 июня — показал, что новая ливнеотводящая система с потоками воды не справляется: сток забился, в результате вода со склонов Горячей стала стекать, не попадая в отводящую трубу.

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