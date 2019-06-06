В Приамурье жителей одного посёлка освободили от платы за вывоз мусора

Благовещенск, , 11:42 — REGNUM Власти Амурской области освободили жителей посёлка Ивановский от оплаты услуг по вывоз твёрдых бытовых отходов. Данная услуга не оказывалась из-за отдалённости населённого пункта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

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Посёлок Ивановский отрезан от цивилизации и вывозить оттуда твёрдые коммунальные отходы просто невозможно — бытовой мусор остаётся в границах посёлка. При этом жителям предлагалось оплатить несуществующую услугу.

«Люди, сообщили, что место для сбора мусора в их посёлке отведено, но не подготовлено: площадка не забетонирована, не огорожена, контейнеров нет. Кроме того, они сомневались в возможности вывоза мусора из посёлка по причине закрытия весной ледовой переправы через реку Селемджу, а летом работы паромной переправы. В связи с этим местные жители возмущались тем, что будут обязаны оплачивать услуги регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов, которые им не смогут оказывать», — рассказала член регионального штаба ОНФ Людмила Переяслова.

Эксперты ОНФ обратились в правительство Амурской области. В официальном ответе региональное министерство природных ресурсов уведомило общественников о том, что жители Ивановского освобождены от необходимости платить за несуществующие услуги в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная реформа» стартовала в Амурской области с 1 апреля 2019 г. С её началом у населения стали возникать различные вопросы, касающиеся нового механизма утилизации отходов, работы регионального оператора и системы расчётов с ним за оказанные услуги.