В поисках йети: ФБР рассекретило досье «снежного человека»

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM В Соединённых Штатах широкой публике стали доступны документы о результатах исследований, связанных с изучением «снежного человека». Архивные данные были опубликованы Федеральным бюро расследований США.

Сообщается, что учёный Питер Берн, которому сейчас 93 года, намеревался доказать существование мифического существа и в 1976 году запросил у лаборатории ФБР провести анализ 15 образцов волос и ткани.

«ФБР проанализировало волосы. Эксперты пришли к выводу, что образцы принадлежат подвиду семейства оленевых», — говорится в аналитической записке бюро, датированной февралём 1977 года.

Как признался в интервью CNBC Питер Берн, он все ещё не отказался от надежды доказать, что снежный человек — реальное, хотя и чрезвычайно редкое существо.

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На веб-странице Берна говорится, что он «всегда интересовался неизвестным и таинственным», так как его отец рассказывал ему на ночь истории о йети с Гималаев. Всего за последние 50 лет исследователь обнаружил два или три набора возможных следов йети с пятью пальцами на каждой ноге, оставленных в Гималаях на высоте 4,5 км. Вместе с тем он признал, что эти отпечатки могли оставить индусские святые люди или садху.

После переезда в США в 1960-х годах Берн возглавил информационный центр и выставки «снежного человека» в Орегоне. При поддержке состоятельных людей, работая семь дней в неделю полный рабочий день, он попытался найти убедительные доказательства существования йети на северо-западе Америки. Теперь, по его словам, поиск снежного человека остается для него хобби.

Напомним, несколько лет назад интернет буквально взорвало видео, на котором, по утверждению автора ролика, снят снежный человек. За несколько дней видео набрало почти 120 тыс. просмотров. В подписи к ролику автор пояснил, что видео было сделано в 2008 году в Блафф-Крик в Калифорнии, когда он вместе с двумя мужчинами гулял по окрестностям и снимал природу. Снежного человека, как называет его автор, заметили только во время пересмотра отснятого материала дома. Однако пользователи сочли ролик некачественной подделкой.

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