В мэрию Москвы принесли 25 тыс. подписей против Юго-Восточной хорды

Москва, , 11:48 — REGNUM Противники строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) отнесли в мэрию Москвы обращение с требованием отменить строительство объекта, под которым подписались 25,7 тыс. москвичей. Об этом 6 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

«Мы сдали коллективное обращение жителей юга, юго-запада и юго-востока Москвы. Были представители разных районов Москвы, в общей сложности семь районов столицы. Присутствовали как активисты, так и муниципальные депутаты. Всего было сдано 25,7 тыс. подписей под требованием об отмене строительства Юго-Восточной хорды Москвы. Обращение было адресовано на имя мэра Москвы Сергея Собянина», — сообщил Сараев.

По его словам, подписей было собрано ещё больше — в общей сложности около 35 тысяч москвичей подписались против строительства объекта. Однако инициативные группы отдельных районов сдали обращения с подписями в управы или префектуры. Общественник считает, что активная поддержка населением идеи отмены строительства ЮВХ показывает, насколько важен этот вопрос для москвичей.

«Хорда затрагивает большое количество людей. Когда проходили публичные слушания, жителей не слушали, а проблема очень серьёзная. Например, в Текстильщиках хорда идёт чуть ли не по дворам жилых домов, со сносом около тысячи гаражей. В Печатниках тоже идёт вдоль жилых домов, также планируют снести около тысячи гаражей. В Чертаново несколько тысяч гаражей планируют снести», — отметил Сараев.

При этом гаражи сносятся без достаточного строительства компенсационных стоянок, машино-мест. Если новые парковочные места и будут построены, то необязательно сразу после сноса, отмечает общественный деятель. Таким образом, все те машины, которые ранее стояли в гаражах, начнут парковаться прямо во дворах, что может закончиться транспортным коллапсом.

Однако активисты надеются, что до таких последствий не дойдёт и власть учтёт мнение десятков тысяч москвичей.

«Мы всё-таки ждём эффекта, что власть прислушается к жителям Москвы и будет реализовывать свои градостроительные проекты не так, как это нужно чиновникам и строительному бизнесу, а так, как это нужно горожанам. Тем более есть мнения специалистов, которые считают, что эффект от хорды будет близок к нулю для транспортной ситуации в Москве», — сказал Сараев.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с предполагаемым местом строительства ЮВХ находится опасная радиоактивная зона. Экологи боятся, что строительные работы могут спровоцировать попадание загрязненного грунта в Москва-реку или в воздух в виде пыли.

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