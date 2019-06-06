Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Москве в День России перекроют ряд центральных улиц

Общество

С 12:00 мск и до окончания праздничных мероприятий

Москва, 6 июня 2019, 11:31 — REGNUM  В Москве 12 июня, в День России, будет перекрыто автомобильное движение на ряде центральных улиц, сообщили 6 июня в Центре организации дорожного движения.

Так, с 12:00 мск и до окончания праздничных мероприятий 12 июня будет полностью перекрыто движение на Москворецкой улице, площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, улице Ильинка и Варварка.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в столице России оставить автомобиль можно будет, не оплачивая стоянку, на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, кроме парковок со шлагбаумами.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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