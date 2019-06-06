Систему электронной регистрации туристов ввели в Северной Осетии

Владикавказ, , 11:23 — REGNUM Туристам, совершающим восхождение в горах Северной Осетии, можно будет зарегистрироваться онлайн. На сайте регионального управления МЧС создана специальная страница для электронной регистрации, сообщили ИА REGNUM 6 июня в ведомстве.

Эту процедуру могут пройти не только российские группы, но и иностранные альпинисты и туристы. Для них есть возможность заполнения формы на английском языке. Такую форму заполняет руководитель группы.

В ней содержится вся необходимая информация по времени и цели прибытия группы в регион, количестве человек в ней, планируемом маршруте. Также в форме указывается обязательно контрольный срок возвращения группы и наличие средств связи.

В МЧС отметили, что регистрация отправляющихся по горным маршрутам туристов — необходимое условие для обеспечения их безопасности. В случае, если туристы и отдыхающие, попадут в экстремальную ситуацию, спасатели смогут оперативно прийти им на помощь.

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Стоит отметить, что ЧП в горах Кавказа случаются не так уж и редко, из-за чего регистрация туристических групп является одним из условий безопасности туристов. Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года в Северной Осетии упал с обрыва в реку Ираф турист из Ставропольского края. В 2012 году спасатели вели поиски группы украинских туристов, пропавших в Цейском ущелье. В 2017 году при восхождении на гору Казбек сорвались со склона в пропасть четверо альпинистов из Москвы.

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