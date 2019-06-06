Россия ждет от США ответа на запрос о возвращении Ярошенко на родину

Москва, , 11:21 — REGNUM Соединенные Штаты пока не ответил на запрос России о возвращении находящегося в американской тюрьме российского гражданина Константина Ярошенко на родину, заявил 6 июня замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин.

«Ждем ответа американской стороны», — сообщил РИА Новости Гальперин.

Напомним, в конце апреля 2019 года Россия вновь направила в США запрос о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. В 2013 году на аналогичный запрос Вашингтон ответил отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии по запросу США. Американские спецслужбы обвинили его в контрабанде крупной партии наркотиков. В 2011 году суд США приговорил российского гражданина к 20 годам тюремного заключения.

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