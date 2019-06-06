Четверг, 6 Июня 2019 года
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Instagram позволит рекламодателям продвигать брендированные посты блогеров

Общество

Они получат доступ к инструментам рекламного кабинета

Вашингтон, 6 июня 2019, 11:10 — REGNUM  В соцсети Instagram вскоре появится новый формат рекламы в рамках которого рекламодатели смогут продвигать свои товары от имени блогеров. Об этом 5 июня сообщил портал vc.ru.

Отличие нового инструмента от брендированных записей заключается в том, что последние доступны лишь подписчикам пользователя и рекламодатель не имеет доступа к инструментам рекламного кабинета соцсети. Отмечается, что при этом компании не смогут редактировать публикации и не получат доступ к модерации комментариев.

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В мае 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Instagram начала тестировать дизайн, в котором не будет показываться общее количество лайков под публикацией пользователя. В случае, если он будет принят, общее количество лайков не будет отображаться в лентах и профиле.

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