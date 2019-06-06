Алибасову придется три дня ждать операции

Москва, , 11:07 — REGNUM Заслуженного артиста России Бари Алибасова, по ошибке выпившего едкую жидкость, будут три дня готовить к операции. Об этом рассказал бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин.

По его словам, состояние Алибасова остается тяжелым. Продюсер будет три дня получать обезболивающие препараты, после чего врачи решат, делать ли операцию и как именно.

«Надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать», — приводит слова Лёвкина агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, продюсер Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкое средство для прочистки труб. Артист получил тяжелый ожог пищевода.

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