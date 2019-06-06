Четверг, 6 Июня 2019 года
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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Общество

Москвичам советуют избегать перегрева

Москва, 6 июня 2019, 10:53 — REGNUM  В Москве 6 июня ожидается сильная жара, говорится в экстренном предупреждении, которое распространило Главное управление МЧС России по Москве.

Ведомство ссылается на прогноз Росгидромета, по которому в столице «ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…31°С».

В предупреждении даны рекомендации для жителей столицы — избегать перегрева, использовать одежду светлых тонов, надевать головной убор и пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, осадков в Москве 6 июня не ожидается, ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление находится в пределах нормы — 755 мм ртутного столба.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 6 июня будет жарко — до +30 °С

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